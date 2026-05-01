八代市は、去年8月の記録的な大雨で被災した住宅について災害救助法に基づき市内の業者に発注した修理工事で不適切な施工があったと発表しました。 床上浸水した住宅の床板や壁の板を張り替える際、取り替えるべきフローリングや下地の板などを取り替えていなかったということです。下請け企業からの申し出で発覚しました。発覚後、業者はすべての工事をやり直し、多く請求していた13件分、419万1949円を返還しました。