◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(1日、神宮球場)「1番・ライト」で出場した丸山和郁選手がサイクルヒットを達成しました。丸山選手は初回、ファウルフライに倒れましたが2回にライト前へヒットを放ち、続く岩田幸宏選手の2ランで本塁に返ります。4回の第3打席では右中間へ3ベースを放ち、再び岩田選手のタイムリーで本塁を踏むと、5回にはDeNAの堀岡隼人投手の高めのストレートをとらえ、ライトスタンドへ今季2号ソロとし、