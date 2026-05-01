将棋の第97期棋聖戦挑戦者決定戦が1日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、後手の服部慎一郎七段（26）が羽生善治九段（55）を下し、自身初のタイトル戦出場を決めた。6月4日開幕の5番勝負で藤井聡太棋聖（23）＝王将含む6冠＝との対戦が決まった服部は「藤井棋聖と対戦するのはうれしい。タイトル戦を盛り上げたい」と話した。17年の第72期王将戦以来、3年ぶりのタイトル戦登場を逃した羽生は、最終盤で詰みを逃した痛い敗戦