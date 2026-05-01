将棋の第９７期棋聖戦挑戦者決定戦が１日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、服部慎一郎七段（２６）が羽生善治九段（５５）に１５６手で勝って、棋聖を保持する藤井聡太竜王（２３）への挑戦を決めた。服部七段は富山市出身で、タイトル挑戦は初めて。終局後、「まだ実感はないが、藤井棋聖と戦えることはすごくうれしい」と話した。羽生九段は３年ぶりとなるタイトル１００期への挑戦を逃した。