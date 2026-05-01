勝利を締めた右腕に、あまりにも冷たい現実が待っていた。米経済紙「フォーブス」電子版は１日（現地時間）、昨季までヤンキースに所属していたブレーブスのカルロス・カラスコ投手（３９）が、好投を見せた直後にＤＦＡ（事実上の戦力外）となった「悲哀」をクローズアップした。３９歳のベテランが示した仕事は、結果だけを見れば十分だった。それでも強豪球団のロースターに、長く座るイスは残されていなかった。カラスコは