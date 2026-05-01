◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、キング独走の一発を放った。６回２死走者なし、オリックス先発・曽谷のフォークを右中間スタンドへ運んだ。リーグトップを独走する９号ソロに「本当に甘い球が少ない相手ですが、初球の浮いたフォークを仕留められたので、いいホームランだったと思います」とコメントした。万波は４回１死一、三塁では、投手と一塁の間に転がす