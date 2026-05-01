【モデルプレス＝2026/05/01】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月29日に発売するコンセプト写真集「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）より表紙が解禁された。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急アロハ＆ハル、写真集表紙解禁メインダンサー&バックボーカルグループとして活動している超特急（S