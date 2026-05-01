【モデルプレス＝2026/05/01】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉で音楽家のCocomiの幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】キムタク娘の幼少期が「可愛すぎる」と話題◆Koki，、Cocomiの幼少期ショットを公開Koki，は「Happy birthday to the best sister in the world」とつづり、姉のCocomiの誕生日を祝福。屋外で1人佇む、Cocomiの幼少期ショット