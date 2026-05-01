鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」の運航再開が見通せない中、きょう1日は運輸安全委員会が立ち入り調査しました。 （記者）「今船のなかでは、運輸安全委員会の調査が行われている模様です。一時漂流した原因はどこにあったのでしょうか」 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 運航する折田汽船は、今月6日までの欠航