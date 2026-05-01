ゴールデンウィーク後半5連休の交通の混雑は新幹線も空の便もあす2日がピークです。 JR九州によりますと、九州新幹線の下りのピークは2日で7割の便で指定席が満席となっています。上りのピークは5日ごろを見込んでいます。 ネクスコ西日本によりますと、県内の高速道路で5キロ以上の渋滞は予想されていませんが、下り線は2日と3日、上り線は4日と5日に混雑が予想されています。また、6日までは