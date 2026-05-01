2日からの5連休を前に、奄美空港では、密猟や密輸防止が呼びかけられました。 1日、奄美空港では環境省や県の担当者らが、捕獲や採取が禁止されている動物や植物、生息場所がかかれたパンフレットを観光客らに配りました。 （環境省・奄美群島国立公園管理事務所 広野行男所長）「来訪する人も含めて、一緒になって島の生物多様性と貴重な生態系を守っていく」 奄美大島では去年5月のゴールデンウィーク期間中に