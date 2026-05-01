水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題です。ふるさと納税の返礼品としていた4つの市は水迫畜産の対応に「納得できない」とし寄付者への補償として金券などを送るよう要請しました。 1日は、不適正表示のあった水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品としていた鹿児島市、指宿市、姶良市、南九州市が、水迫栄治社長に寄付者への補償を求めました。 牛肉の不適正表示 水迫畜産の社長は （水迫畜産 水迫栄治社長）