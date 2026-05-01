お笑いコンビ「かまいたち」の冠バラエティー番組「かまいガチ」（テレビ朝日系）2026年4月29日放送回で、お笑い芸人の女装アイドルグループ「GEININ TUNE」がお披露目された。この中で、「真空ジェシカ」のガクさん（35）のアイドル姿が、かわいいと注目を集めている。村川緋杏も「ガク推しです」「GEININ TUNE」は、同番組でお笑い芸人が女装する企画「とにかくイイ女になりたいねん」に挑戦経験のある、「かまいたち」の山内健