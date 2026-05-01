本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/1（金） EUR/USD 1.1500（9.40億ユーロ） 1.1600（7.90億ユーロ） 1.1640（9.70億ユーロ） 1.1645（6.05億ユーロ） 1.1650（9.60億ユーロ） 1.1750（7.84億ユーロ） 1.1800（6.16億ユーロ） 1.1850（9.64億ユーロ） 1.1900（6.22億ユーロ） USD/JPY 特段の設定はありません GBP/USD 特段の設定はあ