国の重要有形・無形民俗文化財でユネスコの無形文化遺産に登録されている「高岡御車山祭」がきょう行われ、絢爛豪華な曳山がまちをめぐりました。少子化や男女平等意識の高まりを背景に、今年は祭りの「本曳き」で初めて女の子が山車に乗りました。「高岡御車山祭」は４００年以上の歴史がある祭りで、高岡の町を開いた前田利長をまつる高岡関野神社の春の例大祭です。毎年５月１日に行われ、きょうは時々雨が降る中、透明なシ