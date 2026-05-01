K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。引退試合で“赤髪”にした理由を明かした。「引退試合を決めた時には赤髪にしようと決めていました」武尊は引退試合でデビュー当時のような金髪を基調に、前髪を赤く染めた“原点回帰”ヘアで登場してファンを驚かせた。試合でも1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアン