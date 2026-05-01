きょうから始まった南砺市の福野夜高祭を再び中継でお伝えします。夜高あんどんが通りをめぐり始めています。南砺市の福野夜高祭に来ています。大・中・小あわせて２０基の夜高あんどんの練りまわしは、このあと深夜まで続きます。そしてあすは、同様に練りまわしが行われるほか、午後１１時ごろからはすれ違いざまに互いのあんどんを壊し合う「引き合い」が行われて、祭りは最高潮を迎えます。