内科・皮膚科医でタレントとしても活躍する友利新が、運転免許を更新したことを報告。新たな証明写真も公開した。自身のＸに「運転免許証の更新に行ってきました」と新規投稿。髪を降ろしたスタイルと束ねたスタイル、２枚の免許証証明写真を比較披露して、「５年前の私と並べてみました。なかなか頑張って時を止められているのでは」と誇らしげにつづった。美貌が光る２枚の写真は、ヘアスタイルとアクセサリこそ変わってい