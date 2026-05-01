政府・日本銀行が４月３０日の外国為替市場で円買い・ドル売りの為替介入を実施し、介入の規模が５兆円程度に上る可能性があることが１日、わかった。介入は２０２４年７月以来、１年９か月ぶりとなる。政府関係者が読売新聞の取材に対し、為替介入を実施したと認めた。４月３０日には円安・ドル高が進み、円相場は日中に一時、約１年９か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円７２銭をつけた。しかし、夜になると１ドル＝