京都サンガF.C.は4月29日に行ったJ1百年構想リーグWESTグループ第13節のG大阪戦において、FWマルコ・トゥーリオによる「相手競技者に対してリスペクト精神を欠く行為」があったことを報告した。行為が確認されたのは試合後で、SNSでもトゥーリオが特定の選手に対して中指を立てるような行為が拡散されていた。クラブは「当該行為は相手競技者に対するリスペクト精神を欠くだけでなく、ご観戦下さる多くの皆様を不快にさせて