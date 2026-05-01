◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。3点をリードした巨人は先発の田中将大が6回に1死満塁のピンチをつくり、104球で交代したが、岡田顧問は「巨人はワンテンポ遅れたね。継投が」と代打・中野の打席が交代のタイミングだったと指摘した。6回は1死一塁から代打・高寺が右前打。投手・湯浅の打席で中野が代打で登場した。