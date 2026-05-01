ボートレース多摩川の「第33回多摩川さつき杯」は準優勝戦3個レースを終えて2日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は2号艇の永井彪也（33＝東京）だ。1号艇で臨んだ準優勝戦10Rはインから2号艇の中野次郎と並ぶコンマ12のトップスタートを決めた。1マークはスピーディーに先マイを果たして逃げ切り勝ち。優勝戦1番乗りに成功した。「エンジンは悪くなくてこの辺りでいい感じです。出足関係、レース