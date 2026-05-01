30日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、水町泰杜が「ジャパンビーチバレーボールツアー2026 第1戦名古屋大会」に出場することを発表した。 本大会は5月23日（土）と4日（日）に碧南緑地ビーチコートで碧南ラウンド（予選：1回戦・2回戦）が、30日（土）と31日（日）に名城公園tonarinoでtonarinoラウンド（本戦：準々決勝・準決勝・決勝・