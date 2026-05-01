◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年5月1日甲子園）巨人の田中将大投手（37）が1日の阪神戦で先発登板した。前回4月24日のDeNA戦から中6日で今季5度目の先発マウンド。初回は1死から3連打を浴びて1死満塁のピンチを背負ったが、続く大山の投ゴロを素早く処理して本塁でタッチアウトに。小幡には3球連続で直球を投げ込んで3球三振に仕留めた。2回も2死二塁のピンチを背負ったが、岡城を直球で二ゴロに抑えた。打線も田中を