4月から導入された自転車の「青切符」制度。「ながらスマホ」運転の危険性を高校生がシミュレーターで体験しました。 九州学院高校で行われた「自転車交通安全教室」。全校生徒約980人に県警の担当者が自転車の正しい乗り方などを説明しました。4月から導入された自転車の青切符制度で危険とされている一つとして自転車に乗りながらスマートフォンを利用する「ながらスマホ」があります。どのくらい危険な