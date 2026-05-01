「キングオブコント2023」で優勝したお笑いコンビ「サルゴリラ」が1日、東京・赤坂レッドシアターで単独公演を開催した。今年で結成10周年。2人は4歳からの幼なじみで、前身となるトリオ「ジューシーズ」としても10年活動している。赤羽健壱（47）は「トリオの時より楽しくできている。福岡や大阪に泊まりで行く時も、普通のコンビは一緒に行かないけど、僕らは2人で旅行しに行くくらいの感覚でいける」とコンビ仲の良さをアピ