北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして死体損壊容疑で逮捕された飼育員が、車で大きな荷物を持ち込む姿が園の防犯カメラに写っていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。道警は遺体の可能性があるとみて調べる。