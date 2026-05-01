◇セ・リーグ中日―広島（2026年5月1日マツダスタジアム）中日の柳裕也投手（32）が、1日の広島戦に先発し、2勝目はお預けとなった。毎回得点圏に走者を進めたが、失点は3回の坂倉の適時打のみ。4回まで83球を要したものの、最少失点でしのいだ。だが、援護がない。5回の1死満塁ではボスラー、木下が凡退するなど、打線は5回まで4度も得点圏に走者を進めたが、昨季から6連敗中のマツダで「0」行進が続いた。結局、柳