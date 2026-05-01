女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１日、都内で「ＲＩＭｌｏｖｅｓＭＩＳＡＭＯＡｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐ―ｕｐＬａｕｎｃｈＥｖｅｎｔ」に出席。眼鏡のポップアップストアをオープンしたことにちなんで、“目がねえ”ことについて熱く語った。この日は、アイウェアブランド「ＲＩＭ」のアンバサダーに就任したことからキュートな眼鏡姿で登場。３人はお