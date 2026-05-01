◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が先発し、５回１／３を投げ、８安打３失点で降板。今季最多１０４球で移籍後最多８三振を奪い、黒田博樹に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を手にした。初回１死満塁のピンチをゼロで切り抜けると、打線が阪神先発・村上から序盤に５得点。３回に坂本に２点適時打を献上して失点したが、続く４、５回は２イニング連続で３者凡退と立て直した。６回