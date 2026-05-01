お笑いコンビ「サルゴリラ」が１日、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲで単独ライブ「カレー＆ラーメン４」初日公演を行った。コンビ結成１０周年のメモリアルライブ。「バカっぽいことをオシャレにやる」をテーマに１０日間で過去最多となる１６公演を開催する。今回のライブに向けて６本の新ネタを用意。映画のタイトルが思い出せない人を演じるコントやレンタカーの魅力を語る刑事バディ風のコントなど唯一無二の世界観を