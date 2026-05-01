お笑いコンビ「サルゴリラ」が１日、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲで単独ライブ「カレー＆ラーメン４」初日公演を行った。コンビ結成１０周年のメモリアルライブの前にこれまでの解散危機の秘話など赤裸々に語った。２人は幼稚園からの幼なじみで、２００６年にトリオ「ジューシーズ」を結成するも、１５年に解散。以来「サルゴリラ」として活動を続けてきた。これまでの芸人人生を振り返り、児玉智洋は「最初から考えると