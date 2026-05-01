◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）広島の先発・岡本駿投手が先発転向後初勝利の権利を手にした。６回途中で６安打、５四球を与えながら１失点の粘投だった。４回以外は得点圏に走者を背負った。１点リードの５回は１死満塁を招いたが、内野フライ２つでピンチを脱した。６回は１死一塁から代打・鵜飼に中前打を許し一、三塁とされたところで降板。２番手・高は代打・阿部に中犠飛を献上したものの