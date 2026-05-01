女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニットＭＩＳＡＭＯのＳＡＮＡが１日、都内で行われた「ＲＩＭｌｏｖｅｓＭＩＳＡＭＯＡｍｂａｓｓａｄｏｒ＆ＰｏｐーｕｐＬａｕｎｃｈＥｖｅｎｔ」アンバサダー就任を記念し、イベントに出席した。それぞれお気に入りのアイウェアを着けて登場。普段からよくメガネを着用しているというＳＡＮＡは「最近だとリムレスやメタルのようなものを選んで、