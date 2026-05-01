休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が出演する日本テレビ系「沸騰ワード１０」２時間ＳＰ（金曜・この日は午後７時）が１日、放送され、日村は欠席。バナナマンは、相方の設楽統のみが出演した。同番組では日村について公式ＨＰで「今週、５月１日の放送からお休みされます。休養が明けたら、また収録に参加していただきます」と発表していた。日村は４月２８日、所属事務所の公式サイトで体調不良が続いて