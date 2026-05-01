男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（ユニクロ）が、今季限りでの引退を決めた。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。盛田正明テニス・ファンドの４期生として、錦織とともに米ＩＭＧアカデミーに留学した喜多文明は、「ついにこのときが来てしまった。一緒に留学しただけでなく、その後、２０歳ぐらいからは圭のテニスのファンになった。配信やＳＮＳを追っ