◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が、６回に試合を振り出しに戻した。１点を追って先頭で打席に入ると、楽天先発の古謝の初球を捉えて左翼席へ運んだ。近藤に並んでチームトップの６号ソロで同点。５回の守備、１死三塁では、緩いゴロに猛チャージをして勝負をかけたがファンブル。先制を許す適時失策を記録していただけに「自分のミスで上沢さんに迷惑をかけてし