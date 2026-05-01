年に1度、期間限定で登場するたびに注目する人も多いであろう【マクドナルド】の「チキンタツタ®」シリーズ。今年は、アニメ「機動戦士ガンダム」とのコラボレーションも実現し、ガンダムファンの心をくすぐるデザイン性の高いパッケージにも期待が高まっています。そこで今回は、マクドナルドのチキンタツタシリーズから登場した2種類の新作バーガーを、コラボパッケージとあわせ