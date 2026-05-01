女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１日、都内で行われたファッションアイウエアブランド「ＲＩＭＢＹＪＩＮＳ」新アンバサダー就任を記念し、イベントに出席した。ＭＩＳＡＭＯはそれぞれが愛用する、お気に入りのＲＩＭのアイウェアを着用して登場。３人ともデニムを取り入れ、アイウェアに合わせたコーディネートも披露。ＭＯＭＯは「メガネがポイントになるよう