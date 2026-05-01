◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）阪神２番手の湯浅が２度のリクエストを受けながら、１イニングを無失点に抑えた。先発の村上に代わり、６回からマウンドに上がった。先頭の平山の遊撃への当たりは、微妙なタイミングで判定はアウト。阿部監督がすかさずリクエストを試み、判定が覆ってセーフに。続く浦田の打席で一塁にけん制球を送り、判定はアウト。この判定に再び阿部監督がリクエストを要求。今回は判定