祖父母の家のこいのぼりを見た幼稚園児の息子が、ふと抱いた疑問。筆者が見た、子どもらしい優しさから生まれたエピソードです。 祖父母の家の大きなこいのぼり 田舎にある祖父母の家には、今では珍しい大きなこいのぼりがあります。広い庭では風が吹くたび、こいのぼりが気持ちよさそうに泳ぎ、その姿を見ると「もうすぐ子どもの日なんだな」と感じるのが毎年の楽しみでした。青空の下で揺れる大きなこいのぼりは迫力