◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１日・エスコンフィールド）オリックス・曽谷龍平投手が６回６安打５失点（自責２）、６奪三振で降板した。初回に１点の援護をもらい、上がった今季３度目の先発マウンド。２回まではともに３者凡退と、安定した立ち上がりを見せた。３回は２死から田宮に左前へ運ばれると、水野の三ゴロをゴールデン・グラブ賞３度の名手・宗が珍しく失策し一、二塁のピンチを招く。続くカストロに初球を