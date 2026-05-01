お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴが、4月30日にインスタグラムを更新。「絞れてきております！大会まであと4日！」とボディビル大会に向け、バッキバキに仕上がった筋肉を公開した。 【写真】まじか！お腹の筋肉にまで浮き上がる血管 これまでも度々、ボディービル大会に出場してきたショーゴ。大会後は一度リセットすることも多いが「この状態をキープしながら単独ライブも望みます！なぜな