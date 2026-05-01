４月３０日、プレボ氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京5月1日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は4月30日、ベルギーのプレボ副首相兼外相と北京の人民大会堂で会談した。４月３０日、プレボ氏と会談する何立峰氏。（北京＝新華社記者／高潔）