◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日（1日、マツダスタジアム）広島の岡本駿投手が6回途中1失点の好投でマウンドを降りました。ルーキーイヤーの昨季は全て中継ぎとして41試合に登板し、1勝1敗1ホールド、防御率2.88をマークした岡本投手。この日の中日戦は初回、2つのフォアボールで2アウト1塁2塁としますが、ボスラー選手を空振り三振。2回は1アウトからツーベースを打たれピンチとなりますが、山本泰寛選手をサードゴロ、ランナーは