大型連休を利用して海外を訪問している高市総理は、先ほどベトナムに到着しました。2日にはフン首相らと会談する予定で、中東情勢を踏まえてエネルギーを含む経済や安全保障など幅広い分野で連携を強化したい考えです。高市総理はきょう（1日）から5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問する予定で、先ほどベトナムの首都・ハノイの空港に到着しました。2日にはラム国家主席やフン首相らと会談し、中東情勢を踏まえエネルギ