お笑いコンビ、サルゴリラが1日、東京・赤坂RED／THEATERで、10日連続全16公演の単独ライブ「カレー＆ラーメン4」をスタートした。コンビ結成10周年のメモリアルライブとあって、今回は多彩なクリエイター陣とのコラボレーションも実現した。オープニングや幕間映像には、ソロプロジェクト「画餅」やテニスコートのメンバーとして独自のユーモアを発揮する神谷圭介氏、音楽はソリッドなサウンドで国内外から評価の高いツーピースバ