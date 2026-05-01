「多摩川さつき杯」（１日、多摩川）昨年の多摩川さつき杯を制した永井彪也（３３）＝１０９期・東京・Ａ１＝が準優１０Ｒをインからしっかり逃げて優出を決めた。「エンジンは悪くなくて、この辺りでいい感じ。出足関係、レース足が良くて伸びも思ったほど悪くない。自分の中で中堅上位。調整がしやすい」と舟足には手応えを感じている。これで６年連続さつき杯優出。「すごいですね。自分でもビックリですね。相性がいい