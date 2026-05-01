お笑いコンビ、サルゴリラが1日、東京・赤坂RED／THEATERで、10日連続となる単独ライブ「カレー＆ラーメン4」をスタートした。10日までに全16公演。2、3、5、6、9、10日の6日間は1日2公演というハードスケジュールで、コンビ結成10周年のメモリアルライブを連日実施する。幼稚園からの幼なじみという児玉智洋（46）と赤羽健壱（47）の息はピッタリ。「キングオブコント」を制した23年から変わらないコント愛で、新作6本を披露する