犬のウンチで体調を判断する4つの方法 1.色 健康な犬のウンチは、一般的に「チョコレートのような茶色」が理想とされています。これは食べ物が正常に消化され、胆汁という消化液と混ざり合っている証拠です。もしウンチが黒っぽい場合は、胃や小腸などの上部消化管で出血している可能性があります。 逆に、真っ赤な血が混じっている場合は、大腸などの肛門に近い場所でのトラブルが疑われます。また、白っぽい、